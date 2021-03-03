Депутати Київради планують ще одну пішохідну зону в центрі Києва

Проїзд між Бессарабським ринком та центром «Арена-сіті» може стати територією без машин

З ідеєю перетворити територію вздовж Бессарабського проїзду на пішохідну зону (на постійній основі або тільки на вихідні дні) виступили кілька депутатів Київської міської ради. Як повідомляє «Хмарочос» з посиланням на депутата міськради Григорія Маленка, зараз у планах – обговорення альтернативних транспортних потоків на Бессарабці, бо закриття дороги «може створити нові проблеми для автомобілістів»

Експерти з логістики, транспорту та екології Андрій Кулібаба та Олександр Рак наводять аргументи за те, щоб зробити Бессарабську площу пішохідною. За словами Кулібаби, потенціал пішохідної Бессарабської площі стримується наявною організацією дорожнього руху. Створення постійної пішохідної зони буде сприяти перетворенню площі у торгово-громадський центр, що стимулюватиме економічну активність в даному районі.

Експерт зазначає необхідність розвитку просторів для безпечного пересування та відпочинку киян та гостей столиці. Зараз Бессарабський ринок та ТЦ «Арена-сіті» фактично відірвані дорогами, і несприятливі для комфортного та безпечного пересування людей.

Пропозиція створення пішохідної зони по Бессарабському проїзду була передбачена і в рекомендаціях Світового банку у Дослідженні сталого розвитку міського транспорту. Крім цього, Бессарабська площа щороку посідає перше місце по забрудненню повітря в Києві. Основною причиною є високий автомобільний трафік. У цьому випадку створення пішохідного простору сприятиме покращенню якості повітря, адже усуне основне джерело їх походження.

У 2018 році тодішній заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін заявляв, що пішохідну зону планують продовжити з Хрещатика до Бессарабської площі. Чиновник обіцяв, що проєкт реалізують після створення пішохідного Подолу.

У кінці 2017 року представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні спільно з Радою урбаністики Києва та IHUB організували школу-воркшоп з реорганізації простору навколо Бессарабської площі. Журі обрало переможця, а наступним етапом повинно було стати транспортне моделювання. Проєкти та результаті дослідження взяли до уваги депутати Київради. Тоді вони підтримали проєкт реконструкції Бессарабської площі.

Подібну обіцянку давав директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міськадміністрації Сергій Майзель в 2016 році. Зокрема тоді повинні були зробити Бессарабську площу пішохідною у вихідні та святкові дні, якщо тестування виявилися успішними, то Бессарабську й на постійній основі.

У 2020 році обговорювалося питання вивести до Бессарабського ринку трамвайну лінію, яку зараз планують продовжити від Старовокзальної вулиці до вулиці Шота Руставелі.