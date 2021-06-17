У столичній мерії відкрили зворушливу фотовиставку до Дня батька

У фотопроєкті взяли участь столичні посадовці

У будівлі Київської міської держадміністрації відкрито фотовиставку «Коли ми разом», яка присвячена Дню батька та спрямована на підвищення іміджу відповідального татівства. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«За кілька днів в Україні відзначатимуть День батька, до святкування якого в Києві вже 6 років активно залучаються столичні родини. Це дуже важливий день, адже одне з досліджень про відповідальне батьківство показує, що понад 70% літніх чоловіків найбільше шкодують про те, що замало уваги приділяли своїм дітям. Стереотипи про татівство потрібно змінювати і саме задля цього ми спільно з Фондом народонаселення створили унікальний фотопроєкт «Коли ми разом». Це 8 історій та 16 фотографій відповідальних татів та дідуся, які, незважаючи на свою зайнятість, все одно знаходять можливість провести час зі своїми дітьми та піклуються про них на рівних з мамою. Приємно, що до цього проєкту долучилися мої колеги, які не просто відчувають свою відповідальність за виховання дитини, а також розуміють важливість участі батька в розвитку та формуванні особистості дитини. Їхній приклад ‒ краща мотивація для подолання стереотипів», – зазначила Марина Хонда.

У фотопроєкті взяли участь перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, заступник міського голови ‒ секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, директор Департаменту соціальної політики Руслан Світлий, голова Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації Ярослав Лагута, голова Святошинської районної м. Києві державної адміністрації Сергій Павловський, начальник Служби у справах дітей та сім’ї КМДА Валерій Танцюра, керівник Київського міського центру надання допомоги учасникам АТО Георгій Кунах.

На фото зображено розпорядок дня, який може бути наповнений неймовірно зворушливими моментами ‒ гра в футбол, цікаве дозвілля, спільні хобі. Саме ці моменти допомагають чоловікам підтримувати здорові стосунки в парі та мати емоційно теплий зв’язок із дітьми протягом усього життя.

Організаторами виставки виступили: Київська міська державна адміністрація, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Проєкт реалізовано у рамках Програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно зумовленого насильства», що фінансується Європейським союзом та реалізується спільно структурою «ООН Жінки» та UNFPA.