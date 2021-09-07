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    У столиці влаштували концерт подяки військовим медикам (відео)

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    Серед глядачів концерту були медики, медсестри і пацієнти військового госпіталю - У столиці влаштували концерт подяки військовим медикам (відео)
    Серед глядачів концерту були медики, медсестри і пацієнти військового госпіталю
    Фото: vechirniy.kyiv.ua

    Медики заспівали разом зі симфонічним оркестром

    Столичні музиканти влаштували камерний концерт для військових лікарів. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

    На галявині Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» відбувся концерт симфонічного оркестру «Київ-Класик», який виступив разом із солістками-працівницями шпиталю.

    Зокрема, лікар Оксана Белозьорова, підполковник медичної служби, заспівала «Чорнобривці». Також виступали медична сестра Алла Павлюкова та радниця начальника центру з гендерних питань Ольга Добровольська. Для них грав симфонічний оркестр «Київ-Класик» під керівництвом народного артиста України, Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка.

    «Символічно, що великий міжнародний проєкт подяки лікарям світу, які мужньо протистоять таким глобальним викликам як пандемія Covid-19, ми розпочинаємо з концерту саме для українських військових медиків. Адже військові лікарі завжди на передовій боротьби з найскладнішими загрозами, відстоюють життя наших військових, і ми прагнемо висловити солідарність, свою шану та вдячність мовою музики», – зазначив Герман Макаренко і додав, що музика лікує душу в той час, коли медики лікують тіло.

    Серед глядачів концерту були медики, медсестри та пацієнти військового госпіталю.

    Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.

    До слова, великий оперний театр «Ліцей» в Барселоні провів концерт для рослин. Саджанці посадили на крісла замість людей під час репетиції. Після концерту рослини подарували медикам, які борються з Covid-19.

    Теги: Київ музика лікар ЮНЕСКО військові театр госпіталь концерт
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    У столиці влаштували концерт подяки військовим медикам (відео)