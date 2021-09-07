У столиці влаштували концерт подяки військовим медикам (відео)

Медики заспівали разом зі симфонічним оркестром

Столичні музиканти влаштували камерний концерт для військових лікарів. Про це повідомляє «Вечірній Київ».

На галявині Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» відбувся концерт симфонічного оркестру «Київ-Класик», який виступив разом із солістками-працівницями шпиталю.

Зокрема, лікар Оксана Белозьорова, підполковник медичної служби, заспівала «Чорнобривці». Також виступали медична сестра Алла Павлюкова та радниця начальника центру з гендерних питань Ольга Добровольська. Для них грав симфонічний оркестр «Київ-Класик» під керівництвом народного артиста України, Артиста ЮНЕСКО в ім’я миру Германа Макаренка.

«Символічно, що великий міжнародний проєкт подяки лікарям світу, які мужньо протистоять таким глобальним викликам як пандемія Covid-19, ми розпочинаємо з концерту саме для українських військових медиків. Адже військові лікарі завжди на передовій боротьби з найскладнішими загрозами, відстоюють життя наших військових, і ми прагнемо висловити солідарність, свою шану та вдячність мовою музики», – зазначив Герман Макаренко і додав, що музика лікує душу в той час, коли медики лікують тіло.

Серед глядачів концерту були медики, медсестри та пацієнти військового госпіталю.

Нагадаємо, у столиці завершується спорудження Меморіалу пам’яті загиблим киянам-захисникам України.

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