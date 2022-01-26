Діти із вадами зору отримають першу книгу-фентезі

Книгу «Легенди Чарівнолісся» надруковано шрифтом Брайля

У Київській міській державній адміністрації (вул. Хрещатик 36) 2 лютого о 12:00 відбудеться презентація книги-фентезі «Легенди Чарівнолісся» та її версії для незрячих дітей, надруковану шрифтом Брайля. Про це повідомили в КМДА.

Під час презентації діти з порушеннями зору, які прочитали цю книгу, розкажуть про свої враження від «Легенди Чарівнолісся» шрифтом Брайля – наскільки книга є тактильною та зрозумілою для незрячих людей. Примірники передадуть дитячим бібліотекам Києва та бібліотеці спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5 ім. Я. П. Батюка.

Дитяча книга «Легенди Чарівноллісся» у жанрі фентезі створена на основі однойменного кіносценарію Заслуженого артиста України Віктора Андрієнка й відомої сценаристки та письменниці Олени Шульги. Це пригодницька казка для дітей. Суворий, мужній і загадковий Воїн та веселий, балакучий мольфар Базіка, з примхи долі, стають охоронцями чванькуватого хлопчиська Марека, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього Світу.

Відтепер вони та їхні друзі – протистоятимуть наймогутнішим силам зла.

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