  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Діти із вадами зору отримають першу книгу-фентезі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Легенди Чарівноллісся&raquo;створена на основі однойменного кіносценарію Заслуженого артиста України Віктора Андрієнка й сценаристки та письменниці Олени Шульги - Діти із вадами зору отримають першу книгу-фентезі
    «Легенди Чарівноллісся»створена на основі однойменного кіносценарію Заслуженого артиста України Віктора Андрієнка й сценаристки та письменниці Олени Шульги
    фото: bigkyiv.com.ua

    Книгу «Легенди Чарівнолісся» надруковано шрифтом Брайля

    У Київській міській державній адміністрації (вул. Хрещатик 36) 2 лютого о 12:00 відбудеться презентація книги-фентезі «Легенди Чарівнолісся» та її версії для незрячих дітей, надруковану шрифтом Брайля. Про це повідомили в КМДА.

    Під час презентації діти з порушеннями зору, які прочитали цю книгу, розкажуть про свої враження від «Легенди Чарівнолісся» шрифтом Брайля – наскільки книга є тактильною та зрозумілою для незрячих людей. Примірники передадуть дитячим бібліотекам Києва та бібліотеці спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5 ім. Я. П. Батюка.

    Дитяча книга «Легенди Чарівноллісся» у жанрі фентезі створена на основі однойменного кіносценарію Заслуженого артиста України Віктора Андрієнка й відомої сценаристки та письменниці Олени Шульги. Це пригодницька казка для дітей. Суворий, мужній і загадковий Воїн та веселий, балакучий мольфар Базіка, з примхи долі, стають охоронцями чванькуватого хлопчиська Марека, навіть не підозрюючи, що від цієї дитини залежить порятунок всього Світу.

    Відтепер вони та їхні друзі – протистоятимуть наймогутнішим силам зла.

    До слова, у Вінниці організували акцію для дівчат-сиріт. В одному із салонів краси професійні перукарі та візажистка створили їм мейкап та зачіску, а професійний фотограф зробив дівчатам фото на згадку.

    До слова, у Дніпровському районі Києва відкрили Центр соціальної підтримки дітей та сім’ї, на базі якого створено соціальні квартири для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    Читайте також: У Києві з’явився ще один дитячий будинок сімейного типу


    Теги: фотограф діти дитяча книга КМДА будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Діти із вадами зору отримають першу книгу-фентезі