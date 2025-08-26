У Києві припинено діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками

За словами поліції, зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці

Підпільні заклади працювали в закритому форматі і для «своїх» клієнтів

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі поліції Києва знешкодили діяльність злочинної групи, учасники якої створили так звану власну гральну «індустрію» в місті. Вони налагодили діяльність 10 гральних закладів у різних районах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

У Києві викрито діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками фото: Національна поліція України

«За оперативною інформацією, щоденний прибуток одного комплексу становив у середньому 50 тис. грн. А вся мережа азартних закладів приносила спільникам приблизно півмільйона гривень на день, тобто майже 15 млн грн щомісяця», – йдеться у повідомленні.

Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінниччини фото: Національна поліція України

Повідомляється, що організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінниччини, які в минулому проходили службу у слідчих підрозділах ще міліції. Однак після звільнення з органів внутрішніх справ обоє перейшли на інший бік закону – ставши на злочинний шлях заробітку грошей.

За даними правоохоронців, до своєї незаконної діяльності брати залучили й інших осіб, які допомагали їм в організації діяльності мережі гральних комплексів по всьому Києву. Так, наприклад, частина фігурантів виконувала функції адміністраторів, інші підшукували приміщення для відкриття нових «філій» та здійснювали інкасацію прибутку. Ще один змовник відповідав за технічне обслуговування мережі закладів.

Користувалися спільники й перевіреним способом «ліквідації» конкурентів. Вони банально викликали поліцію до їхніх закладів через підставних осіб, додали у поліції.

За словами поліції, зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці фото: Національна поліція України

«Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників діяв дрес-код, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат», – йдеться у повідомленні.

За словами правоохоронців, для клієнтів у закладах було створено комфортні умови для втягнення в азартні ігри та систематичне «просаджування» грошей. Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом немає «хвоста» з правоохоронців.

Нацполіція вважає, що організатори незаконного бізнесу могли співпрацювати з іншими «тіньовими» гральними закладами, власники яких погоджувалися платити відсоток «відкату» за можливість працювати в мережі братів-кримінальників.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків. У межах заходів виявили і вилучили комп'ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Вилучене відправлено на експертизу.

Наразі головним дванадцятьом фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2. Їм інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинену організованою групою. Слідство триває. Крім того, за результатами експертиз діям фігурантів може бути надана додаткова правова кваліфікація.

Нагадаємо, в Україні в п'ятницю, 22 серпня, розпочала роботу система трекінгу нелегальних вебсайтів казино, яка полегшуватиме їхнє блокування. Ця онлайн-платформа автоматизує виявлення та полегшує блокування нелегальних казино. Вона також вміє знаходити і генерувати список ймовірних дзеркал та пов’язаних доменів, які створюють казино, щоб обійти обмеження.