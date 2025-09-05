Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Голова КМВА: «Для Києва велика честь шанувати кожного та кожну, хто захищає нашу Незалежність та знищує російського ворога»

На Алеї захисників України, що знаходиться в центрі столиці, з'явився новий пам’ятний знак. Він присвячений воєнній розвідці. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Це абсолютно нова практика культури вдячності нашим воїнам. Там, де закордоном закарбовують прізвища відомих зірок – ми вшановуємо славу наших воїнів, родів військ, складових Сил оборони», – йдеться у дописі. 

На Алеї захисників України, що знаходиться в центрі столиці, з'явився новий пам’ятний знак
На Алеї захисників України, що знаходиться в центрі столиці, з'явився новий пам’ятний знак
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Зауважимо, новий пам’ятний знак з'явився  напередодні Дня воєнної розвідки України, який відзначається 7 вересня. 

За словами Ткаченка, памʼятний знак присвячений воєнним розвідникам, воїнам Головного управління розвідки Міноборони. Художнє рішення для громадського простору Києва традиційно на найвищому рівні запропонували Культурні сили.

Новий пам’ятний знак з'явився напередодні Дня воєнної розвідки України
Новий пам’ятний знак з'явився напередодні Дня воєнної розвідки України
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

«Для Києва велика честь шанувати кожного та кожну, хто захищає нашу Незалежність та знищує російського ворога. Військовослужбовці та фахівці підрозділів ГУР у великій сімʼї Сил оборони України заслуговують на окрему вдячність та уславлення. За зухвалі операції, за удари в далекому тилу ворога, за точкове знищення небезпечних росіян. І за отримання інформації, життєво важливої для нашої оборони», – додав голова КМВА. 

Нагадаємо, 2 серпня на Алеї захисників біля Арки свободи українського народу відбулося відкриття пам’ятного знака на честь військовослужбовців Повітряних сил. Знак відкрили представники Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил ЗСУ.  На пам’ятному знаку зображено стрілу і дві блискавки, які символізують три роди військ у складі Повітряних сил. Символ зенітних ракетних – стріла, авіації – блискавка, а в символіці радіотехнічних військ – ускладнена блискавка. Вони об’єднуються в одну силу, яка нищить ворога.

Раніше у столиці відкрили новий елемент Алеї захисників України – памʼятний знак «Сили спеціальних операцій». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію. На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога.

Теги: Київ військові ГУР Міноборони Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
2 вересня, 09:59
Герасимов заявив, що війська РФ продовжать ведення наступальних дій в межах виконання завдань «спеціальної воєнної операції»
Російський Генштаб заявив, що продовжить війну з Україною
30 серпня, 17:43
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
30 серпня, 07:26
Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі
Обстріл столиці: якість повітря у деяких районах досягла небезпечного рівня
28 серпня, 07:05
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
Подільський міст у Києві засяяв кольорами державного прапора
23 серпня, 23:22
Центр Києва буде перекрито
У центрі Києва діятиме обмеження руху: причина
21 серпня, 22:51
Територія, де раніше були тимчасові споруди, тепер утопає у гортензіях
Після демонтажу МАФів у Подільському районі з'явилося ціла плантація гортензій (фото)
20 серпня, 18:26
Учасники проєкту після виконання умов дворічного контракту також матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік та право вільного виїзду за кордон
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
8 серпня, 12:16
Шмигаль: Перший пакет – це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн
США погодили продаж військової допомоги Україні на понад $200 млн
6 серпня, 09:32

Новини

На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко
На фронті загинув журналіст і військовий Олександр Голяченко
Уламки ракети Х-101 із бойовою частиною виявлено посеред поля на Київщині (фото)
Уламки ракети Х-101 із бойовою частиною виявлено посеред поля на Київщині (фото)
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
Декларація нелегальної зброї: поліція Києва назвала перші результати кампанії
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 6-7 вересня
Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом
Суд залишив екссекретаря Київради Бондаренка під цілодобовим домашнім арештом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
4818
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4378
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2011
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1758
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua