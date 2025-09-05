На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)

Голова КМВА: «Для Києва велика честь шанувати кожного та кожну, хто захищає нашу Незалежність та знищує російського ворога»

На Алеї захисників України, що знаходиться в центрі столиці, з'явився новий пам’ятний знак. Він присвячений воєнній розвідці. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Це абсолютно нова практика культури вдячності нашим воїнам. Там, де закордоном закарбовують прізвища відомих зірок – ми вшановуємо славу наших воїнів, родів військ, складових Сил оборони», – йдеться у дописі.

На Алеї захисників України, що знаходиться в центрі столиці, з'явився новий пам’ятний знак фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Зауважимо, новий пам’ятний знак з'явився напередодні Дня воєнної розвідки України, який відзначається 7 вересня.

За словами Ткаченка, памʼятний знак присвячений воєнним розвідникам, воїнам Головного управління розвідки Міноборони. Художнє рішення для громадського простору Києва традиційно на найвищому рівні запропонували Культурні сили.

Новий пам’ятний знак з'явився напередодні Дня воєнної розвідки України фото: Тимур Ткаченко/Facebook

«Для Києва велика честь шанувати кожного та кожну, хто захищає нашу Незалежність та знищує російського ворога. Військовослужбовці та фахівці підрозділів ГУР у великій сімʼї Сил оборони України заслуговують на окрему вдячність та уславлення. За зухвалі операції, за удари в далекому тилу ворога, за точкове знищення небезпечних росіян. І за отримання інформації, життєво важливої для нашої оборони», – додав голова КМВА.

Нагадаємо, 2 серпня на Алеї захисників біля Арки свободи українського народу відбулося відкриття пам’ятного знака на честь військовослужбовців Повітряних сил. Знак відкрили представники Генерального штабу ЗСУ, командування Повітряних сил ЗСУ. На пам’ятному знаку зображено стрілу і дві блискавки, які символізують три роди військ у складі Повітряних сил. Символ зенітних ракетних – стріла, авіації – блискавка, а в символіці радіотехнічних військ – ускладнена блискавка. Вони об’єднуються в одну силу, яка нищить ворога.

Раніше у столиці відкрили новий елемент Алеї захисників України – памʼятний знак «Сили спеціальних операцій». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію. На знаку зображено сліди сталевих кігтів вовка, що розривають лінію оборони ворога.