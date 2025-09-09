Головна Країна Події в Україні
Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)

Унікальний випадок: українські військові збили «Іскандер» із зенітної установки (відео)
Збиття відбулося під час російської повітряної атаки на столицю
фото: скріншот з відео

Збиття здійснили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

Військовослужбовці Сухопутних військ України повідомили, що в ніч на 7 вересня їм вдалося збити російську крилату ракету «Іскандер-К» за допомогою зенітної установки, що є рідкісним випадком у протиповітряній обороні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська.

Збиття відбулося під час російської повітряної атаки на столицю. У Командуванні Сухопутних військ назвали подію «великим везінням, помноженим на велику майстерність».

Збиття здійснили бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Підрозділ вже опублікував відео, на якому видно момент ліквідації ракети. У дописі військові жартома зазначили, що збили крилату ракету «із ЗУшки, яка старша за твого батька».

Нагадаємо, російські терористи завдали авіаудару по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Внаслідок удару загинуло понад 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більш як 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – написав глава держави.

Зеленський наголосив, що удари Росії не мають залишитись без належної реакції світу. Він зазначив, що росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій.

 

