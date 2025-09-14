У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей

Учасники акції у Лондоні вимагали депортації шукачів притулку

У суботу, 13 вересня, у центрі Лондона відбувся масштабний мітинг, організований ультраправим діячем Томмі Робінсоном (справжнє ім'я – Стівен Якслі-Леннон). Захід, названий «фестивалем свободи слова», зібрав десятки тисяч прихильників, що призвело до сутичок із поліцією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Учасники акції, які несли прапори Великої Британії та вимагали депортації шукачів притулку, пройшли маршем по місту. Це спричинило локальні сутички з правоохоронцями. Поліція повідомила, що її співробітників атакували та кидали в них пляшки, що змусило залучити кінне підкріплення. На кінець дня було затримано дев'ять осіб.

Для запобігання зіткненням з антирасистськими контрпротестувальниками, які зібралися неподалік, поліція виставила бар'єри біля будівлі парламенту. За оцінками The Guardian, у мітингу Робінсона взяли участь близько 110 000 людей, тоді як контрпротест зібрав приблизно 5 000 осіб.

Центральною подією мітингу стало звернення Ілона Маска через відеозв'язок. Він назвав лівих «партією вбивць» і закликав протестувальників «давати відсіч», а також висловив думку, що британці «бояться користуватися своїм правом на свободу слова».

Мітинг у Лондоні став демонстрацією підтримки Томмі Робінсона, чия популярність знову зросла завдяки підтримці Маска. У 2018 році Робінсона заблокували в Twitter (наразі X) за «ненависницьку поведінку», але після купівлі платформи Маском його акаунт було відновлено.

Робінсон – суперечлива фігура, яка неодноразово притягувалася до відповідальності. Нещодавно, у 2024 році, він відсидів 18 місяців у в'язниці за непокору судовому наказу після поширення неправдивих тверджень про сирійського підлітка-біженця. Звільнившись у травні, він пообіцяв організувати «фестиваль свободи слова».

Ультраправий діяч Томмі Робінсон (справжнє ім'я – Стівен Якслі-Леннон) фото: Joanna Chan/Associated Press

Варто зазначити, що мітинг набув додаткового резонансу після смертельного пострілу в американського правого активіста Чарлі Кірка. Деякі учасники, зокрема молодий француз, згадали про нього, заявляючи, що приїхали, аби «віддати шану Чарлі Кірку».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка.

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.