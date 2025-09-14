Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
У мітингу взяли участь близько 110 000 людей
фото: Chris J Ratcliffe/Reuters

Учасники акції у Лондоні вимагали депортації шукачів притулку

У суботу, 13 вересня, у центрі Лондона відбувся масштабний мітинг, організований ультраправим діячем Томмі Робінсоном (справжнє ім'я – Стівен Якслі-Леннон). Захід, названий «фестивалем свободи слова», зібрав десятки тисяч прихильників, що призвело до сутичок із поліцією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Учасники акції, які несли прапори Великої Британії та вимагали депортації шукачів притулку, пройшли маршем по місту. Це спричинило локальні сутички з правоохоронцями. Поліція повідомила, що її співробітників атакували та кидали в них пляшки, що змусило залучити кінне підкріплення. На кінець дня було затримано дев'ять осіб.

Для запобігання зіткненням з антирасистськими контрпротестувальниками, які зібралися неподалік, поліція виставила бар'єри біля будівлі парламенту. За оцінками The Guardian, у мітингу Робінсона взяли участь близько 110 000 людей, тоді як контрпротест зібрав приблизно 5 000 осіб.

Центральною подією мітингу стало звернення Ілона Маска через відеозв'язок. Він назвав лівих «партією вбивць» і закликав протестувальників «давати відсіч», а також висловив думку, що британці «бояться користуватися своїм правом на свободу слова».

Мітинг у Лондоні став демонстрацією підтримки Томмі Робінсона, чия популярність знову зросла завдяки підтримці Маска. У 2018 році Робінсона заблокували в Twitter (наразі X) за «ненависницьку поведінку», але після купівлі платформи Маском його акаунт було відновлено.

Робінсон – суперечлива фігура, яка неодноразово притягувалася до відповідальності. Нещодавно, у 2024 році, він відсидів 18 місяців у в'язниці за непокору судовому наказу після поширення неправдивих тверджень про сирійського підлітка-біженця. Звільнившись у травні, він пообіцяв організувати «фестиваль свободи слова».

Ультраправий діяч Томмі Робінсон (справжнє ім'я – Стівен Якслі-Леннон)
Ультраправий діяч Томмі Робінсон (справжнє ім'я – Стівен Якслі-Леннон)
фото: Joanna Chan/Associated Press

Варто зазначити, що мітинг набув додаткового резонансу після смертельного пострілу в американського правого активіста Чарлі Кірка. Деякі учасники, зокрема молодий француз, згадали про нього, заявляючи, що приїхали, аби «віддати шану Чарлі Кірку».

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

Теги: мітинг Лондон поліція Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та особу загиблої
На Білоцерківщині під колесами потяга загинула жінка
14 серпня, 08:54
За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
15 серпня, 18:03
Чоловіку вже повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом та крадіжці документів
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
22 серпня, 11:12
Влада Британії вигадала оригінальні покарання для злочинців
Британія планує відпускати злочинців на волю, забороняючи пити пиво та дивитися футбол
26 серпня, 15:20
Такий вигляд має скутер після пригоди
Киянин спалив чужий електросамокат, бо не міг потрапити додому
2 вересня, 08:44
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
2 вересня, 19:30
Скотленд-Ярд підтвердив початок розслідування через малюнок на фасаді Королівського суду
Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі
9 вересня, 06:22
Під час візиту Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт
Королівська сім'я готує особливий прийом для Трампа у Великій Британії
Вчора, 06:23
30-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» проходить у Лондоні
Засідання «Рамштайну». Шмигаль назвав термінові потреби України
9 вересня, 19:18

Соціум

У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters
У Польщі тисячі людей записуються на військові навчання – Reuters
Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог
Російська армія не настільки сильна, як заявляє – Келлог
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
Через атаки БпЛА росіяни місяцями живуть без інтернету – Financial Times
У Польщі вандали викрали хрест із української церкви
У Польщі вандали викрали хрест із української церкви

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua