Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця

Затримання відбулося в аеропорту Гданська, адже підозрюваний намагався залишити країну

У Польщі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у викраденні автомобіля Lexus, що належить родині прем'єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Поморського воєводства та RMF24.

Викрадача Lexus заарештували в аеропорту безпосередньо перед виїздом із країни. Затриманий має судимості за шахрайство та злочини проти здоров'я та життя.

Відомо, що затриманий – 41-річний громадянин Польщі, який мешкає в Сопоті.

Чоловіка заарештували о 6-й ранку в аеропорту Гданська, безпосередньо перед його вильотом до Болгарії. Повідомляється, підозрюваний був заскочений та навіть не чинив опору.

Затриманого доставили до відділку поліції. Правоохоронці також обшукали його квартиру та вилучили докази, які можуть бути корисними в подальшому розслідуванні.

Комісар Каріна Камінська ще в середу ввечері повідомила, що вже за кілька годин після заяви про викрадення Lexus родини прем’єр-міністра Туска поліція знайшла авто на парковці в Гданську.

Нагадаємо, невідомі викрали у Сопоті приватний автомобіль марки Lexus, який належить дружині прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска Малгожаті Туск.

Нагадаємо, під час масованого нападу на Україну російські безпілотники скоїли безпрецедентне порушення польського повітряного простору. Деякі безпілотники були збиті. У звязку із цим у Польщі відбулось позачергове засідання уряду під головуванням Дональда Туска.

До слова, Польща звертається до країн-членів НАТО для консультацій відповідно до четвертої статті Північноатлантичного договору. Причиною цьому стала атака російських дронів.