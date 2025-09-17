ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
Подія зафіксована на ділянці поблизу села Мрія Бучанського району, на відстані близько 30 км від столиці
На 29-му кілометрі автодороги Київ – Чоп у селі Мрія Бучанського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київщини.
ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп (М-06), яка є однією з головних транспортних артерій області. Подія зафіксована на ділянці поблизу села Мрія Бучанського району, на відстані близько 30 км від столиці.
Через аварію рух у напрямку Києва здійснюється узбіччям, а у напрямку Житомира – однією смугою та узбіччям. Водіям радять планувати маршрут з урахуванням цих обмежень.
Поліція радить учасникам дорожнього руху заздалегідь планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, та зважати на погодні умови, адже зараз на Київщині дощить.
Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.
