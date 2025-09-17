Головна Київ Новини
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України
фото: поліція Київської області/Facebook

Подія зафіксована на ділянці поблизу села Мрія Бучанського району, на відстані близько 30 км від столиці

На 29-му кілометрі автодороги Київ – Чоп у селі Мрія Бучанського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Київщини.

ДТП трапилася на трасі Київ – Чоп (М-06), яка є однією з головних транспортних артерій області. Подія зафіксована на ділянці поблизу села Мрія Бучанського району, на відстані близько 30 км від столиці.

Через аварію рух у напрямку Києва здійснюється узбіччям, а у напрямку Житомира – однією смугою та узбіччям. Водіям радять планувати маршрут з урахуванням цих обмежень.

Поліція радить учасникам дорожнього руху заздалегідь планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, та зважати на погодні умови, адже зараз на Київщині дощить.

Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України. Аварії на цій ділянці спричиняють значні затримки, тому завчасне планування маршруту допоможе уникнути додаткових проблем у дорозі.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

