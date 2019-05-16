Для охорони виборчих дільниць у Києві залучали навіть слідчих документ



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Працівників кримінальної поліції і досудового слідства відривали від виконання безпосередніх обов'язків

У Києві кожен шостий співробітник кримінальної поліції і представник органів досудового слідства був залучений для охорони бюлетенів і документів виборчих комісій на президентських виборах 2019 року. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київради Олександр Пабат.

Він зазначив, що згідно з офіційною відповіддю Головного управління Нацполіції у Києві на його звернення, «для охорони виборчих дільниць столиці і пов'язаної з виборчим процесом документації були відірвані від виконання безпосередніх обов'язків 548 працівників кримінальної поліції і 668 співробітників досудового слідства».

За даними депутата, станом на квітень 2019 року, штат головного управління поліції налічує 7547 співробітників.





Пабат подав до міськради проект рішення про заборону залучення кваліфікованих співробітників поліції до охорони громадського порядку та участі в інших, які не передбачають високої кваліфікації, заходах. Але сьогоднішньому пленарному засіданні Київради для підтримки проекту не вистачило достатньої кількості голосів.

Депутат має намір повторно внести проект рішення на пленарне засідання 30 травня.