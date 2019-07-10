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    Для жителів Русанівських садів, яких виселять через Подільський міст, побудують нове житло

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    Будівництво&nbsp;<span>Подільського мостового переходу</span> - Для жителів Русанівських садів, яких виселять через Подільський міст, побудують нове житло
    Будівництво Подільського мостового переходу

    У Биківні побудують 24 дачних будинки

    З бюджету Києва виділили понад 109,7 млн грн для будівництва 24-х дачних будинків в Биківні для нинішніх жителів дач на Русанівських і Воскресенських садах. На місці їхніх будинків зведуть естакаду, яка з'єднає Подільський мостовий перехід і житловий масив Воскресенка.

    Відповідний тендер був оголошений 5 липня на сайті держзакупівель ProZorro.

    Замовником будівельних робіт виступає комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва».

    Жителів Русанівських і Воскресенських садів планують переселити на вулицю Радистів у Деснянському районі столиці (місцевість Биківня).

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    В ході будівництва необхідно також провести оздоблювальні внутрішні роботи, зокрема, поклеїти шпалери.

    Всього побудують 24 будинки, з них: 8 будинків площею по 30 кв. м, 4 будинки - по 40 кв. м, 5 будинків - по 50 кв. м, ще 5 будинків - по 70 кв. м і 2 будинки площею по 100 кв. м.

    Крім самих будинків, планують огородити і озеленити територію, облаштувати зовнішнє освітлення, встановити два столики з накриттям, 10 лавок, пару турніків, брусів і шведських стінок, дитячий майданчик з пісочницею та гойдалкою.

    На території планується створення декоративного водоймища площею 2,2 тис. кв. м.

    Підрядник також повинен буде зробити під'їзні дороги від Броварського проспекту і від вул. Радистів через Ушицьку вулицю до дачної забудови, встановити дорожні знаки, автобусну зупинку, протягнути всі необхідні комунікації і побудувати гараж для пожежного автомобіля.

    Роботи необхідно завершити до кінця 2020 року.

    Нагадаємо, столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко.

    12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

    Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003 року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Для завершення будівництва, за оцінками фахівців, потрібно ще понад 6 млрд грн. Довжина мостового переходу від вул. Межигірської до бульвару Перова – більше 10 кілометрів.
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    Джерело: 44.ua

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