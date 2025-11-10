Головна Київ Новини
До 14 листопада низка столичних трамваїв змінить маршрути (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
До 14 листопада низка столичних трамваїв змінить маршрути (схеми)
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності
фото: glavcom.ua

Транспорт курсуватиме зі змінами щоденно з 10:00 до 17:00 до закінчення ремонтних робіт

Із 10 до 14 листопада трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Так, до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме:

  • маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутами №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутами №№ 11, 12, 16
інфографіка: «Київпастранс»
  • маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутом №№ 19
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутом №№ 19
інфографіка: «Київпастранс»

Також для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

  • автобус № 19-Т – від вул. Спаської – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із 3 листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів знову не буде. Ремонт мосту продовжується. Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. По станціях Райдужний та Воскресенка посадка та висадка пасажирів здійснюватиметься на платформі Nº1.

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

