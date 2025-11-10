До 14 листопада низка столичних трамваїв змінить маршрути (схеми)

Транспорт курсуватиме зі змінами щоденно з 10:00 до 17:00 до закінчення ремонтних робіт

Із 10 до 14 листопада трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Так, до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00 транспорт курсуватиме:

маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка;

Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутами №№ 11, 12, 16 інфографіка: «Київпастранс»

маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак».

Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв за маршрутом №№ 19 інфографіка: «Київпастранс»

Також для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

автобус № 19-Т – від вул. Спаської – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка; у зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі.

Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, із 3 листопада по 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів знову не буде. Ремонт мосту продовжується. Рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця організують човниковий рух. По станціях Райдужний та Воскресенка посадка та висадка пасажирів здійснюватиметься на платформі Nº1.