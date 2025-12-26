Погрожували гранатою. Суд виніс вирок іноземцям, які пограбували перехожого у Києві

Нападники раніше вже були судимі, а один – навіть перебував у міжнародному розшуку

Дніпровський районного суду Києва призначив вісім років ув'язнення двом іноземцям за пограбування перехожого чоловіка прямо на вулиці. Про це сьогодні, 26 грудня, повідомили у поліції Києва, інформує «Главком».

Погрожуючи гранатою зловмисники змусили перехожого перерахувати гроші на їх картку фото: Національна поліція України/Facebook

Інцидент стався у червні 2025 року на проспекті Соборності. Тоді у поліцію зателефонував 34-річний чоловік і повідомив, що до нього підійшли на вулиці двоє незнайомців і змусили перерахувати на їх рахунок 5 тис. ггрн, погрожуючи гранатою.

Граната, вилучена у зловмисників фото: Національна поліція України

У поліції розповіли, що нападники раніше вже були судимі, а один – навіть перебував у міжнародному розшуку.

«Оперативники швидко встановили нападників. Ними виявились двоє іноземців, віком 34 та 41 років, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а один з них перебував у міжнародному розшуку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який тяжко поранив власника розкрійного цеху. Інцидент стався на вулиці Закревського. За даними слідства, конфлікт виник через нетверезого чоловіка, який прийшов до підприємства та вимагав зустрічі зі своєю знайомою – майстринею цеху. тавин події на місце прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.