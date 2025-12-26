Колесо огляду на Подолі працювало без дозволів? Двоє посадовців КМДА отримали підозри

«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі

Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку

Керівництво двох департаментів КМДА підозрюється у службовій недбалості, що дозволило Колесу огляду на Подолі роками працювати в історичній частині міста без жодних дозволів на землю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)», – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило,що Колесо огляду на Подолі у Києві було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Однак після того, як термін дії контрольної картки закінчився, атракціон не демонтували.

Водночас, зауважили у прокуратурі, співробітниками відділу контролю за благоустроєм апарату Подільської РДА з 2023 року неодноразово вносили підприємцю приписи з вимогою надати дозвільну документацію на розміщення Колеса огляду на Контрактовій площі у Києві.

«Не отримавши документи, вони проінформували профільні департаменти КМДА та органи контролю про виявлене порушення порядку розміщення атракціонів в місті Києві, яке потребує розгляду та вжиття відповідних заходів реагування. Однак посадові особи КМДА належним чином не відреагували», – повідомила прокуратура.

Слідчі прокуратури виявили, що директорка Департаменту земельних ресурсів КМДА, яка має контролювати використання комунальних земельних ділянок у столиці, не вживала жодних заходів для повернення самовільно зайнятої підприємцем ділянки, на якій він встановив атракціон. Зокрема, посадовиця не вела судово-претензійну діяльність. Не вживав жодних заходів для звільнення комунальної земельної ділянки від самовільно розміщеного на ній Колеса огляду і керівник Департаменту територіального контролю міста Києва.

Розслідування здійснюється слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

За даними слідства, у зв’язку з бездіяльністю посадових осіб Київської міської ради, Подільська окружна прокуратура міста Києва у червні 2025 року звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави, в якому просить суд зобов’язати підприємця звільнити комунальну земельну ділянку шляхом демонтажу Колеса огляду на Контрактовій площі у Подільському районі столиці. Судовий розгляд справи триває

Раніше повідомлялося, що прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт із забороною експлуатації Колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Оглядом було зафіксовано, що дерев’яні бруси, на яких кріпиться опорна металева конструкція, мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини.

Нагадаємо, «Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі.

До слова, у липні 2024 року правоохоронні органи перевіряли роботу атракціону «Колесо огляду» на Подолі після загибелі чоловіка унаслідок обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро в Києві.