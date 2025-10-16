Головна Київ Новини
Помер 21-річний син великого київського забудовника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Помер 21-річний син великого київського забудовника
Арсеній Насіковський відігравав активну роль в операційних проєктах DIM, курував будівельні й інвестиційні напрямки
фото: Facebook/Александр Насиковский

Причини загибелі Арсенія Насіковського офіційно невідомі

Стало відомо про смерть 21-річного Арсенія Насіковського. Він був молодшим партнером девелоперської групи DIM та сином засновника компанії Олександра Насіковського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бізнесмена.

Арсеній Насіковський мав власні бізнес-ініціативи, зокрема Nasikovskyi Arseniy Development, ARS Capital, рекреаційний курорт Maximus у Берегові, а також ARS Foundation, що допомагав дитячим будинкам. У групі компаній DIM він відігравав активну роль в операційних проєктах, курував будівельні й інвестиційні напрямки.

Помер 21-річний син великого київського забудовника фото 1
Помер 21-річний син великого київського забудовника фото 2
Помер 21-річний син великого київського забудовника фото 3
Родина Насіковських
Родина Насіковських
фото: Facebook/Александр Насиковский

«Сьогодні я дізнався від твоїх партнерів про всі твої чотири проєкти. Я не розумію, де ти знаходив на все це час – і це без моєї допомоги. Напевно, ти хотів довести, що можеш сам, без підтримки батька, та знай – я пересвідчився: ти зміг. Ти був і лишаєшся крутим», – йдеться в дописі.

Олександр Насіковський пообіцяв продовжити всі проєкти, започатковані сином. «Я знайду в собі сили йти далі – заради мами, твоїх сестер, твоїх ідей. Я дав тобі слово і пам’ятаю кожне сказане тобою слово. Обіцяю його дотримати», – написав він.

Помер 21-річний син великого київського забудовника фото 4

Причини загибелі Арсенія Насіковського офіційно невідомі.

Компанія DIM Group – український холдинг повного циклу у сфері девелопменту нерухомості, заснований у 2014 році. Холдинг об'єднує кілька юридичних осіб: виробничі, архітектурні та будівельні компанії, агентство нерухомості, керуючу компанію.

Засновник і ключова фігура групи – Олександр Насіковський. Проєктний портфель DIM охоплює житлову нерухомість на території Києва та Київської області – понад 800 тис. кв. м, значна частина об'єктів вже здана в експлуатацію або перебуває на стадії будівництва.

