Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Минулого року кияни принесли на утилізацію майже 9 тис. хвойних дерев
фото: КМДА

Із пунктів збору комунальники відправляють хвойні дерева на екологічну утилізацію

Із 2 до 31 січня в Києві працюватимуть пункти прийому новорічних хвойних дерев. Мешканці столиці зможуть здати використані дерева на екологічну утилізацію у 72 спеціально визначених місцях у кожному районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Куди піде хвоя після свят

Зазначається, що живі новорічні дерева, що потрапляють до змішаних відходів, втрачають потенційну користь для міського середовища. Натомість подрібнені хвойні дерева можуть бути використані в зеленому господарстві столиці.

Пункт прийому новорічних ялинок
Пункт прийому новорічних ялинок
фото: КМДА

«Із пунктів збору наші комунальники відправляють хвойні дерева на екологічну утилізацію, де ялини, сосни та смереки перетворюють на щепу. Вона в подальшому використовується для мульчування лунок, що сприяє збереженню вологи в ґрунті, захисту кореневих систем від промерзання та стабілізації температурного режиму в теплий період. Тож закликаємо мешканців і гостей Києва після завершення свят передавати живі хвойні дерева на екологічну утилізацію», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Павло Іванов.

За словами виконувачки обов’язків генерального директора КО «Київзеленбуд» Ольги Манько, кожне дерево, передане на екологічну утилізацію, отримає «друге життя» та буде використане з користю для довкілля, зменшуючи екологічне навантаження і сприяючи раціональному використанню природних ресурсів.

Ознайомитися з картою пунктів прийому новорічних дерев можна на сайті «Київзеленбуду». До пунктів прийому, біля яких не зазначено графік роботи, хвойні дерева можна здати в будь-який час, окрім комендантської години.

Адреси пунктів прийому

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя (вул. Героїв Маріуполя, 8);
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк «Покол» (вул. Набережно-Корчуватська, 11);
  • сквер біля ст. м. «Либідська»;
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській, 45;
  • виробнича база КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87 (пн-нд, 7:00–16:00).

Дарницький район

  • фітнес-парк біля озера Лебедине (вул. Олександра Кошиця, 3-А);
  • парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк «Позняки»;
  • парк «Прибережний»;
  • парк «Привокзальний»;
  • сквер на просп. Петра Григоренка, 36-38;
  • виробнича база КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд, 7:00–20:00).

 Деснянський район

  • парк «Молодіжний»;
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк «Деснянський»;
  • парк ім. Романа Шухевича (перетин вулиць Миколи Закревського та Ролана Рейгана);
  • парк «Фестивальний»;
  • виробнича база КП УЗН Деснянського району – вул. Героїв Енергетиків, 26 (пн-нд 08:00-20:00).

Дніпровський район:

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру «Аврора»;
  • сквер на бульварі Івана Миколайчука, 7/9;
  • бульвар Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер ім. Кастуся Калиновського;
  • виробнича база КП УЗН Дніпровського району – просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд, 7:00–19:00).

Оболонський район

  • парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20;
  • парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-Д;
  • виробнича база КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд, 7:00–20:00).

Печерський район

  • сквер ім. Мечникова (вул. Мечникова, 10/2);
  • сквер Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 119-121);
  • виробнича база КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт, 8:00–17:00, пт – 8:00–16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородській, 41;
  • сквер на пл. Щекавицькій (вул. Костянтинівська, 26);
  • сквер на просп. Європейського Союзу, 76;
  • сквер на просп. Георгія Ґонґадзе між будинками 5 і 7-Б;
  • виробнича база КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд, 8:00–18:00).

Святошинський район

  • парк «Совки»;
  • парк «Гамбурзький»;
  • сквер ім. Ревуцького (вул. Михайла Котельникова, 26-32/1);
  • сквер на вул. Підлісній, 2;
  • сквер на вул. Чорнобильській, 24/26;
  • сквер на розі вул. Григоровича-Барського та вул. Симиренка;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • виробнича база КП УЗН Святошинського району – вул. Мрії, 21 (пн-нд, 8:00–20:00).

Солом’янський район

  • Солом’янський ландшафтний парк;
  •  парк «Орлятко»;
  •  парк «Юність»;
  • виробнича база КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн-нд, 8:00–20:00).

Шевченківський район

  • парк «Веселка»;
  • парк «Сирецький»;
  • парк ім. Тараса Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – вул. Кудрявська, 23 (пн-нд, 7:00–18:00);
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд, 7:00–18:00);
  • виробнича база КП УЗН Шевченківського району – просп. Берестейський, 82-А (пн-нд, 7:00–18:00).

Також здати дерева на утилізацію можна в лісництвах

  • КП «Дарницьке ЛПГ» (пн-пт, 8:00–17:00);
  • Броварське лісництво, квартал № 72;
  • Білодібровне лісництво, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-В);
  • Дніпровське лісництво, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А);
  • Микільське лісництво, квартал № 35 (неподалік залізничної станції «Лісництво»);
  • Дарницьке лісництво, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе).
  • КП «Святошинське ЛПГ» (пн-пт, 9:00–16:00)
  • Межигірське лісництво, квартал № 78;
  • Київське лісництво, квартал № 105;
  • Святошинське лісництво, квартал № 117;
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал № 111;
  • КП «Святошинське ЛПГ» – вул. Святошинська, 24;
  • Київське лісництво, квартал № 25, цех переробки деревини;
  • Святошинське лісництво, кордон, квартал № 82;
  • Межигірське лісництво, кордон, квартал № 57.
  • КП «ЛПГ «Конча-Заспа» (пн-нд, 8:00–16:00)
  • Конча-Заспівське лісництво – вул. Конча-Заспинська, 11-Б.

Нагадуємо, що минулого року містяни принесли на утилізацію майже 9 тис. хвойних дерев.

Цьогоріч в Києві сосни продаються за ціною від 500 грн за погонний метр, а ялинки – від 750 грн. Вартість хвойних композицій становитиме від 250 до 650 грн. 

