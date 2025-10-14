Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»

Послуги «цілителя» коштували від 400 грн до 4,5 тис. грн

У Києві 28-річного чоловіка підозрюють в шахрайстві в соцмережі, де він пропонував зняти «порчу» та допомогти розшукати безвісти зниклих родичів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на столичну поліцію.

За даними правоохоронців, киянин в соцмережах видавав себе за «цілителя» та «мольфара». Він проводив ритуали зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих та зцілення від хвороб. Послуги коштували від 400 грн до 4,5 тис. грн.

Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх у соціальних мережах, зазначають правоохоронці.

Інструкція, надана «мольфаром» своїм асистентам фото: Національна поліція України

Поліцейські вже задокументували сім епізодів шахрайства, вчинених фігурантом. Тривають заходи зі встановлення інших громадян, які були введені в оману.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

За гроші «цілитель» обіцяв будь-що, навіть «тотальний захист на усе житя на весь рід» фото: Національна поліція України

Поліція Києва закликає громадян бути більш обачними, а у разі виявлення фактів шахрайства або інших неправомірних дій – звертатися до поліції.

