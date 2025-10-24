Головна Київ Новини
До Києва прибула міністерка економіки Німеччини

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами міністерки, Україні потрібна негайна допомога у відновленні енергетики
фото: picture alliance

Чиновниця пообіцяла з'ясувати, як Німеччина може допомогти Україні у відновленні енергопостачання

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва. Вона підкреслила, що Німеччина активно працює над наданням допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Україна переживає четверту зиму війни, і зараз Росія посилила свої атаки на енергосистеми України, створивши серйозну загрозу електро- та теплопостачанню взимку», – зазначила вона.

За словами міністерки, Україні потрібна негайна допомога для відновлення та забезпечення енергопостачання та пообіцяла у межах візиту вивчити, яку підтримку може надати Німеччина. Головна увага буде приділена розширенню німецько-української оборонної співпраці.

Райхе додала, що її ціллю є зближення німецьких та українських оборонних підприємств. «Політика безпеки – це завжди економічна політика», – каже вона.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Говорили про посилення санкцій проти Росії після чергового нічного обстрілу та про енергетичну ситуацію в Україні.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження об'єктів інфраструктури в Україні застосовуються графіки вимкнення електроенергії для побутових та промислових користувачів. Українцям варто знати про ресурси, на яких публікують графік відключення світла.

Теги: Німеччина Київ

