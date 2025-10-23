Головна Світ Політика
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Reuters

Німецький Rosneft Deutschland не отримав винятку із санкцій, накладених США на «Роснефть», «Лукойл» та їхні дочірні компанії

Німецький підрозділ російської компанії «Роснефть» – Rosneft Deutschland, який перебуває під управлінням уряду Німеччини, може втратити своїх основних клієнтів через нові санкції США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Як зазначають джерела агентства, Rosneft Deutschland не отримала винятку із санкцій, накладених Вашингтоном на «Роснефть», «Лукойл» та їхні дочірні компанії. Це створює реальну загрозу втрати клієнтів, оскільки банки, нафтотрейдери та енергетичні компанії вже попередили про можливість розриву співпраці з німецьким підрозділом російського енергетичного гіганта.

Уряд Німеччини наразі веде переговори зі США, намагаючись захистити компанію від дії обмежень. Санкційні правила передбачають, що до 21 листопада партнери мають припинити будь-які відносини з організаціями, де понад 50% належить Росії.

Rosneft Deutschland перебуває під «опікунством» німецького уряду з 2022 року – цей статус поновлюється кожні пів року. Проте питання про націоналізацію активу наразі не розглядається, тому Берлін змушений шукати компроміс. Ймовірно, переговори триватимуть за прикладом домовленостей, укладених із Великою Британією.

У Міністерстві економіки Німеччини 23 жовтня заявили:

«Ми виходимо з того, що заходи, запроваджені Сполученими Штатами, а також ЄС і Великою Британією, не спрямовані проти дочірніх компаній «Роснефт» в Німеччині».

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде врегульовано.

«Це важливий день. Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не протримаються довго і що війна буде врегульована», – заявив Трамп.

Теги: росія Німеччина США санкції

