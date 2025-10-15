Головна Світ Політика
Системи Patriot та артилерія. Німеччина оголосила про додаткову допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Новий пакет допомоги включатиме системи протиповітряної оборони радіолокаційні комплекси, артилерійські системи
фото з відкритих джерел

Німеччина надасть Україні додаткову підтримку на понад 2 млрд євро

Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує «Суспільне».

«Ми продовжимо і розширимо нашу підтримку України. За новими контрактами Німеччина надасть додаткову підтримку на понад 2 млрд євро», – сказав Пісторіус під час засідання у форматі «Рамштайн».

Чиновник наголосив, що підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси. Крім того, Німеччина планує передати дві додаткові системи ППО Iris-T з великою кількістю керованих ракет, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку та ручну зброю. «Водночас ми продовжимо розширювати співпрацю між оборонною промисловістю Німеччини та України», – розповів міністр.

Пісторіус каже, що Німеччина також розпочне проєкт з модернізації озброєння, яке вже було передано Україні, для продовження терміну його експлуатації та адаптації до умов війни. Він додав, що після засідання планується підписати меморандум про співпрацю між оборонною промисловістю України та Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів.

До слова, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що попри збільшення кількості російських атак у півтора раза, сили протиповітряної України демонструють ефективність близько 74%.

