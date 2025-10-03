Головна Світ Соціум
Аеропорт Мюнхена закрито через появу дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Аеропорт Мюнхена закрито через появу дронів
Численні сполучення скасовано
фото: dpa

В аеропорту Мюнхена було скасовано близько 20 рейсів

Федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Аеропорт Мюнхена закрито через спостереження за дроном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Спершу було невідомо, чи йшлося про один чи кілька апаратів.  Пізно ввечері були закриті злітно-посадкові смуги. Співробітники земельної та федеральної поліції патрулювали територію, намагаючись знайти літальні апарати та можливих підозрюваних, але без успіху.

Der Spiegel пише, що після інцидентів на півночі Німеччини, подібні випадки сталися й на півдні країни. У Мюнхені появи дистанційно керованих апаратів призвели до скасування рейсів.

Нещодавно підозрілі дрони були помічені над Шлезвіг-Гольштейном, а тепер інформація надійшла з іншого кінця Німеччини.

Нагадаємо, увечері 30 вересня біля аеропорту Бреннейсунн у Норвегії був зафіксований безпілотний літальний апарат. Співробітники аеропорту помітили дрон у повітрі і одразу викликали поліцію, але не вдалося встановити особу, яка керувала ним. 

До слова, Європі бракує належних оборонних систем для захисту від потенційних російських атак, особливо на тлі численних вторгнень російських БпЛА в повітряний простір регіону. Згідно з словами гендиректора MyDefence Дена Германсена, для того, щоб побудувати ефективну «стіни з безпілотників», Європі потрібно тисячі нових систем. 

