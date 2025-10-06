У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду
Інцидент на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва
У столиці завершили досудове розслідування щодо 59-річного чоловіка, який під час конфлікту із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутного таксі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Інцидент стався близько шостої години ранку на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва. Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс. Від вибуху транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На спецлінію «102» звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили фрагменти гранати.
Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм приватної транспортної компанії. Свої дії чоловік пояснив бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.
Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.
