У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
фото: поліція Києва/Facebook

Інцидент на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва

У столиці завершили досудове розслідування щодо 59-річного чоловіка, який під час конфлікту із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутного таксі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько шостої години ранку на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва. Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс. Від вибуху транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

На спецлінію «102» звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили фрагменти гранати. 

Речові докази, вилучені поліцією
Речові докази, вилучені поліцією
фото: поліція Києва/Facebook
Фрагменти гранати, вилучені на місці події
Фрагменти гранати, вилучені на місці події
фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм приватної транспортної компанії. Свої дії чоловік пояснив бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.

Дорожнє покриття, пошкоджене вибухом
Дорожнє покриття, пошкоджене вибухом
фото:поліція Києва/Facebook

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
фото: поліція Києва/Facebook

Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. 

