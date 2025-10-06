У Києві чоловік кинув бойову гранату в бік маршрутки. Справу передано до суду

Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс

Інцидент на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва

У столиці завершили досудове розслідування щодо 59-річного чоловіка, який під час конфлікту із водієм кинув бойову гранату в бік маршрутного таксі. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався близько шостої години ранку на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі Києва. Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс. Від вибуху транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

На спецлінію «102» звернувся директор компанії, що займається пасажирськими перевезеннями у столиці. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили фрагменти гранати.

Речові докази, вилучені поліцією фото: поліція Києва/Facebook

Фрагменти гранати, вилучені на місці події фото: поліція Києва/Facebook

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм приватної транспортної компанії. Свої дії чоловік пояснив бажанням налякати одного з колег, з яким він мав тривалий конфлікт.

Дорожнє покриття, пошкоджене вибухом фото:поліція Києва/Facebook

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі фото: поліція Києва/Facebook

Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, кияни задекларували 1119 одиниць вогнепальної зброї та майже 300 тис. боєприпасів до неї. Раніше Нацполіція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами завершили масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. У цій операції було проведено понад 940 обшуків. Серед вилученого: гранатомети, гранати, різні боєприпаси.

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння.