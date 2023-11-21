До Києва прибув президент Євроради Шарль Мішель

Шарль Мішель має зустрітися з очільником Міноборони України Рустемом Умеровим

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до України з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані. Про це він повідомив у соцмережах.

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«Добре бути знову в Києві – серед друзів», – написав Мішель у Twitter.

Візит відбувається напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.

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Нагадаємо, 21 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він має зустрітися з очільником Міноборони України Рустемом Умеровим і президентом Володимиром Зеленським. Напередодні до Києва приїхав міністр оборони США Ллойд Остін.

Також до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Разом з президентом та першою леді України вона вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

До слова, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.