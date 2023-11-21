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До Києва прибув президент Євроради Шарль Мішель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Києва прибув президент Євроради Шарль Мішель
фото: Шарль Мішель/Telegram

Шарль Мішель має зустрітися з очільником Міноборони України Рустемом Умеровим

Президент Європейської ради Шарль Мішель приїхав до України з нагоди 10-річчя початку протестів на Майдані. Про це він повідомив у соцмережах.

«Добре бути знову в Києві – серед друзів», – написав Мішель у Twitter.

Візит відбувається напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, де лідери ЄС обговорять рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори про вступ з Україною.

Нагадаємо, 21 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він має зустрітися з очільником Міноборони України Рустемом Умеровим і президентом Володимиром Зеленським. Напередодні до Києва приїхав міністр оборони США Ллойд Остін.

Також до Києва прибула президентка Молдови Мая Санду. Разом з президентом та першою леді України вона вшанувала пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

До слова, триває 636-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Україна

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