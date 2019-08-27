До кінця тижня обмежено рух на вулиці Грушевського



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Острівець безпеки з'явиться на переході до пам'ятника Валерію Лобановському

На вул. Грушевського облаштують острівець безпеки

З 27 серпня до 1 вересня на вул. Грушевського у центрі Києва обмежено рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«На вул. Грушевського облаштують острівець безпеки. Конструкція з'явиться на переході до пам'ятника Валерію Лобановському. Через роботи рух буде частково обмежено», - йдеться в повідомленні.

У «Київавтодорі» перепрошують за незручності і звертають увагу, що дізнаватися першими про обмеження руху і ремонти столичних шляхів можна у телеграм-каналі «Київ Трафік»: https://t.me/kyiv_traffic

Як повідомлялося, «Київавтодор» уклав договір з ТОВ «Бітунова Україна» на проведення поточного ремонту бульвару Лесі Українки. Вартість угоди склала 14,15 млн гривень.

Нагадаємо, «Київавтодор» розпочав ремонт комплексу шляхопроводів на вул. Богатирській з 27 червня.

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