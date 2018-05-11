До охорони безпеки під час фіналу Ліги чемпіонів буде залучено 12 тис. силовиків

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Для охорони правопорядку використовуватиметься «скандинавський варіант»

Громадський порядок під час проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві забезпечуватимуть 12 тисяч правоохоронців. Про це повідомив під час прес-конференції перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Всього буде залучено близько 12 тисяч правоохоронців, з яких 6 тисяч поліцейських, 3 тисячі нацгвардійців, 1 тисяча прикордонників та представників інших підрозділів», - сказав він.

Посадовець розповів, що у МВС проведуть спеціальні тренування для представників своїх підрозділів, які забезпечуватимуть дотримання порядку під час проведення заходу.

За його словами, під час забезпечення безпеки використовуватиметься «скандинавський варіант», який ефективно показав себе 2 травня в Одесі та 9 травня у Києві.

Яровий запевнив, що у поліції є достатньо досвіду для того, щоб усе відбулось без неприємних ситуацій. Однак зауважив, що «ми завжди готуємось до найгіршого варіанту, хоча сподіваємося, що все буде добре».

Перший заступник міністра внутрішніх справ, відповідаючи на запитання журналістів, підтвердив, що фанів команд «Реалу» та «Ліверпуля» свідомо розділили по різних терміналах при проходженні в аеропорту «Бориспіль».

«Ми спілкувалися з представниками команд та представниками безпеки і вирішили свідомо зробити такий крок», - поінформував він.

Яровий також повідомив, що на час прибуття вболівальників у «Борисполі» будуть активно залучатися представники прикордонних відомств країн Європейського союзу та дипломатичних представництв Іспанії та Великобританії для оперативного вирішення проблемних питань у разі їх виникнення.

Команди-учасники фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА мадридський футбольний клуб «Реал» і англійський «Ліверпуль» прибудуть до столиці України в один день – 24 травня. Традиційні передматчеві події на НСК «Олімпійський» пройдуть 25 травня. «Ліверпуль» випробує газон столичного стадіону о 18:00, «Реал» - о 20:00. Прес-конференція головного тренера «Ліверпуля» Юргена Клоппа розпочнеться о 17:15, «Реалу» Зінедіна Зідана - о 19:15. Фінальний футбольний поєдинок розпочнеться 26 травня на НСК «Олімпійський» о 21:45.

Нагадаємо, напередодні фінальних матчів Ліги Чемпіонів УЄФА працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України, прикордонниками та рятувальниками провели тактико-спеціальні навчання.

Джерело: Укрінформ