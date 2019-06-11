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    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)

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    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)

    Кличко показав, як будують новий дитсадок у Дарницькому районі

    У Дарницькому районі столиці на вулиці Бориспільській, 28/1 завершується будівництво нового дитячого садочка. Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео про це.

    «Приємна новина для мешканців Дарницького району. До вересня ми відкриємо після реконструкції дитсадок на 200 місць. Це буде фактично новий садочок. Бо його напівзруйнована будівля майже 20 років стояла покинутою. Тепер це - сучасний дитячий заклад, що наприкінці літа зустріне маленьких вихованців», - написав мер. 

    Він зазначив, що будівельники укріпили і оновили стіни фасаду, надбудували третій поверх, в підвалі обладнали технічні приміщення. 

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    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)
    До осені у Києві відкриється новий дитсадок із басейном (фото, відео)

    «Із 11 дитячих груп дві будуть інклюзивними, з можливостями для реабілітації малечі з проблемами опорно-рухового апарату. Обладнаємо в новому садочку медичний блок, ігрові кімнати та спортивні зали, басейн, кімнати для навчання і відпочинку, комп’ютерний клас, музичний зал», - наголосив Кличко. 

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