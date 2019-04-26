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    До уваги водіїв! У вихідні частково перекриють міст Патона

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    До уваги водіїв! У вихідні частково перекриють міст Патона

    Рух буде обмежено у першій смузі в напрямку бульв. Дружби Народів

    З 28 квітня до 2 травня буде частково обмежено рух транспорту на мосту ім. Є.О. Патона. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Дорожники проводитимуть ремонт плити проїжджої частини мосту.

    «З 08.00 год. 28.04.2019 до 06.00 год. 02.05.2019 у зв’язку з виконанням робіт з ремонту плити проїжджої частини на мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку бульв. Дружби Народів», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

    Як повідомлялося, з вечора п’ятниці, 26 квітня, до ранку четверга, 2 травня, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту через річку Десенка.

    Наразі на Південному мостовому переході завершуються роботи з капітального ремонту чергового деформаційного шва.

    Нагадаємо, на двох із п’яти мостів через Дніпро у Києві ведуться ремонтні роботи. Столична влада закликає водіїв до спокою та розуміння і наголошує: часткове перекриття – оптимальне рішення, адже дозволяє пропускати транспортний потік, хоча й менший, ніж зазвичай.

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