«Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів», – ПЦУ

У православній церкві спростували зв'язок Водохреща з релігією

Православна Церква України нагадала, що Водохреща не має нічого спільного з церковними обрядами та є абсолютно добровільною дією. Про це ПЦУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

У ПЦУ зазначили, що пірнаючи у холодну воду не можна «змити» свої гріхи. Багато людей під час подібних дій підігрівають себе спиртним і не соромляться у висловлюваннях, що вже не є допустимим у релігії.

«А щодо «змивання» гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись та змінитися з допомогою Божою і через Таїнства Церкви», – підкреслили у пості.

Нагадаємо, в Україні 19 січня відзначається Водохреще. На ополонках цього дня працюватимуть рятувальники. У ДСНС України нагадали, як безпечно пірнати в ополонку та не отримати переохолодження.

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