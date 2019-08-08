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    Дорогу на Київщині ремонтують білоруси (фото)

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    Ремонт дороги М-07 Київ-Ковель-Ягодин 
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київський області

    Тендер на ремонт дороги Київ-Ковель-Ягодин виграло ВАТ «Дорожно-будівельний трест № 4 м. Брест»

    У Бородянському районі Київської області розпочався поточний середній ремонт на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (км 76+890 - км 79+390).

    Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області, за результатами проведених відкритих торгів у системі публічних закупівель ProZorro переможцем визначено підрядну організацію – ВАТ «Дорожно-будівельний трест № 4 м. Брест».

    4 серпня підрядник розпочав роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття та влаштування вирівнюючого шару з крупнозернистого асфальтобетону.

    Окрім цього, проводяться роботи з демонтажу бортового каменя на підходах до мосту через р. Тетерів (км 78+500), який також буде відремонтовано. 

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    Дорогу на Київщині ремонтують білоруси (фото)
    Дорогу на Київщині ремонтують білоруси (фото)
    Дорогу на Київщині ремонтують білоруси (фото)

    На час виконання робіт з поточного середнього ремонту на ділянці автодороги М-07 рух автотранспорту здійснюється у реверсному режимі та регулюється світлофорним об’єктом.

    «Служба автомобільних доріг у Київський області звертається до всіх учасників дорожнього руху з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, які виникають у період проведення ремонтних робіт. Плануйте свої маршрути з урахуванням даної інформації. Будьте максимально уважними у місцях проведення дорожніх робіт: дотримуйтесь Правил дорожнього руху, звертайте увагу на попереджувальні знаки, дбайте про власну безпеку та безпеку інших», - зазначили дорожники.

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