Навіть до Китаю зась: де відпочиватимуть росіяни цього року

Жителі Росії цього року навіть китайські туристичні міста на кшталт Хейхе (на задньому плані) зможуть побачити лише здалеку, а до курортів Євросоюзу, Туреччини та Таїланду не хочуть летіти через дуже високі ціни і санкційні проблеми з логістикою

Половина російських туристичних агентств закрилася після початку війни і запроваджених Заходом санкцій

Ціни на літній відпочинок для росіян серйозно виросли, а кількість місць, де люди з російським паспортом можуть відпочити зменшилася. Про це пише видання «Сибір.Реалії».

На курортний сезон 2022 року в Росії вплинули два фактори – обмеження, запроваджені проти Росії, та зростання цін. Росіяни скаржаться, що навіть відпочинок у Туреччині подорожчав мало не удвічі. «До 24 лютого найбюджетніший тур до Туреччини на двох на травневі свята міг коштувати 65-70 тис рублів (25-30 тис. грн), зараз більше 100 (43 тис грн)», – заявила співробітниця туристичної фірми з Тюмені Ольга Малишкіна.

Тож багато росіян обирають відпочинок в окупованому Криму чи взагалі по території Росії. Але ціни на відпочинок на захопленому Росією українському півострові також виросли після початку повномасштабної війни. Жителька Омська Ольга Старих розповіла, що минулого року відпочивала у Криму, знімаючи двомісний номер за 4000 рублів (1700 грн) на добу, тепер же ціна виросла до 7000 (майже 3000 грн).

В Європу, за словами працівників турагентств, громадяни Росії можуть потрапити, хоч і непрямими рейсами. Але подібний формат перельотів підняв ціни на турпоїздки настільки, що більшість росіян просто відмовляється їхати на європейські курорти.

Найгірша ситуація на Далекому Сході. Через відстань вартість відпочинку в Таїланді та Туреччині відлякує потенційних клієнтів турагентств, а Китай досі не пускає російських громадян через коронавірусні обмеження. «Настрій у нас сумний. Сподіваємось на те, що хоч один чартерний літак від нас пустять, хоч би в Сочі. Якщо нічого нового не з'явиться, агенції закриватимуться», – пояснила директорка туристичної компанії із Хабаровська Вікторія Хмельнова.

У багатьох регіонах Росії тур агентства уже закриваються. Так, за інформацією очільника новосибірської філії Російського союзу тур індустрії, зараз в Росії функціонує менше 300 туроператорів – тоді як 2019-го їх було більше 600.

Таким чином, росіяни усе частіше обирають відпочинок навіть не на морі, а у форматі поїздки до іншого регіону країни. Так, жителька Омська Наталя заявила, що замість Греції чи Іспанії, куди вона з сім’єю планувала полетіти цього року, її родина поїде в туристичну поїздку до Тюмені, «щоб у дітей були якісь нові враження».

Нагадаємо, що 27 квітня Росію виключили із Всесвітньої туристичної організації.

Того ж дня «влада» окупованого Криму заявила, що кількість туристів на півострові буде меншою, ніж минулоріч.