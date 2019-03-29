На Печерську на кілька днів обмежать рух шляхопроводом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор проводитиме ремонтні роботи на шляхопроводі на вул. Бойчука

У Києві з 30 березня до 3 квітня буде обмежено рух транспорту на шляхопроводі по вул. Михайла Бойчука. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На шляхопроводі проводитиметься ремонт деформаційного шва.

«З 08:00 год. 30.03.2019 до 23:00 год. 03.04.2019 у зв’язку з ремонтом деформаційного шва на проїжджій частині шляхопроводу по вул. Михайла Бойчука через залізничні колії буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, з 1 квітня до 28 квітня буде частково обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни вже встигли охрестити шляхопровід «мостом ганьби».

У КМДА оприлюднили схему об'їзних маршрутів, які будуть відкриті на час реконструкції Шулявського шляхопроводу.

На час реконструкції транспортної розв'язки на Шулявці КП Київпастранс організовує рух громадського транспорту за зміненими маршрутами.

20 березня мер Києва Віталій Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

Читайте також матеріали: