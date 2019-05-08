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    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)

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    Ремонт деформаційних швів на шляхопроводі - Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Ремонт деформаційних швів на шляхопроводі
    Фото: Київавтодор

    На естакаді Південного мостового переходу дорожники одночасно замінюють шість деформаційних швів

    У Києві на естакадному виїзді з вул. Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід та на естакаді Південного мостового переходу в цілодобовому режимі проводяться роботи з ремонту деформаційних швів. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    На естакаді на вул. Борщагівській дорожники вже приступили до наступного етапу робіт – влаштуванню гідроізоляції.

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    А на естакаді Південного мостового переходу дорожники одночасно замінюють шість деформаційних швів – замість старих, за десятиліття щоденної експлуатації та понаднормативного навантаження технічно зношених деформаційних швів влаштовуються нові сучасні німецького виробника «Mayer».

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    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)
    Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)

    Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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