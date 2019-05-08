Дорожники цілодобово ведуть ремонтні роботи на двох мостах (фото)



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Ремонт деформаційних швів на шляхопроводі Фото: Київавтодор

На естакаді Південного мостового переходу дорожники одночасно замінюють шість деформаційних швів

У Києві на естакадному виїзді з вул. Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід та на естакаді Південного мостового переходу в цілодобовому режимі проводяться роботи з ремонту деформаційних швів. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

На естакаді на вул. Борщагівській дорожники вже приступили до наступного етапу робіт – влаштуванню гідроізоляції.

А на естакаді Південного мостового переходу дорожники одночасно замінюють шість деформаційних швів – замість старих, за десятиліття щоденної експлуатації та понаднормативного навантаження технічно зношених деформаційних швів влаштовуються нові сучасні німецького виробника «Mayer».

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах.

У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.