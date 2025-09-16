Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
фото: Микола Калашник/Facebook

Оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків та фіксацією збитків

У ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіоні активно працювали сили ППО, які збили ворожі цілі, інформує «Главком».

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
фото: Микола Калашник/Facebook

Незважаючи на успішну роботу протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському районі.

  • Нічна атака: Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав.
  • Ранкова атака: Вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. На місці вже працюють рятувальники.
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
фото: Микола Калащник/Facebook

Загалом у Фастівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, складського приміщення, 14 вантажних та дев'яти легкових автомобілів. За даними ЗМІ, йдеться про склади «Епіцентру».

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
фото: Микола Калашник/Facebook
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі
фото: Микола Калашник/Facebook

За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури вдалося уникнути. Оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків та фіксацією збитків.

Нагадаємо, уночі 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. За даними ДСНС, під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі. На ліквідації працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки.

Теги: обстріл ворог Микола Калашник рятувальники Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
21 серпня, 15:42
ЗСУ повернули український прапор у звільнене село
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
23 серпня, 20:50
Через російський обстріл знеструмлено 60 тис. мешканців області
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
28 серпня, 07:58
Зруйнований потяг під час атаки на Київ у ніч на 28 серпня
Залізничники відновили пошкоджену обстрілом інфраструктуру на Київщині
30 серпня, 10:43
Російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона
Росія обстріляла з артилерії центр Херсона: є поранені
31 серпня, 12:43
Ситуація на фронті 10 вересня
Лінія фронту станом на 10 вересня 2025. Зведення Генштабу
10 вересня, 23:09
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
Дрони атакували місто Суми
Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 
Сьогодні, 04:15
До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС
Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі
8 вересня, 13:34

Новини

Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження
Скандал в Ірпені: працівники «Фори» задушили кота, відкрито кримінальне провадження
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
На Київщині зафіксовано дрони, працює ППО
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист клопотав про повторний перегляд відео
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: захист клопотав про повторний перегляд відео
Столичний Житній ринок став обʼєктом культурної спадщини
Столичний Житній ринок став обʼєктом культурної спадщини
У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі
У квартирі в Дніпровському районі столиці вибухнула граната, є загиблі

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua