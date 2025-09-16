Дрони атакували Київщину: у Фастівському районі пошкоджено будинки та логістичний центр

Оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків та фіксацією збитків

У ніч на 16 вересня Київщина пережила чергову масовану атаку безпілотників. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіоні активно працювали сили ППО, які збили ворожі цілі, інформує «Главком».

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі фото: Микола Калашник/Facebook

Незважаючи на успішну роботу протиповітряної оборони, наслідки ворожої атаки зафіксовані у Фастівському районі.

Нічна атака : Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав.

: Вночі у Фастівському районі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог здійснив повторну атаку, пошкодивши два автомобілі ДСНС. На щастя, особовий склад не постраждав. Ранкова атака: Вранці, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. На місці вже працюють рятувальники.

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі фото: Микола Калащник/Facebook

Загалом у Фастівському районі зафіксовано пошкодження чотирьох приватних будинків, складського приміщення, 14 вантажних та дев'яти легкових автомобілів. За даними ЗМІ, йдеться про склади «Епіцентру».

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі фото: Микола Калашник/Facebook

Наслідки ворожої атаки у Фастівському районі фото: Микола Калашник/Facebook

За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури вдалося уникнути. Оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків та фіксацією збитків.

Нагадаємо, уночі 16 вересня на Київщині внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. За даними ДСНС, під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі. На ліквідації працювали 13 рятувальників та три одиниці техніки.