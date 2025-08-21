Головна Київ Новини
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання
фото: поліція Київської області/Facebook

У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Смертельний конфлікт: поліція Київщини повідомила про підозру фігуранту

В селі Єрківці на Бориспільщині зловмисник завдав смертельного ножового удару 36-річному двоюрідному брату. Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками, під час розпиття алкогольних напоїв, завʼязався конфлікт, який швидко переріс у бійку. У розпалі сутички фігурант взяв ніж та завдав потерпілому удар в область грудної клітини.

Медики госпіталізували чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини, але від отриманої травми він помер.

Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у селі Водиця на Рахівщині сталася жахлива трагедія. Чоловік зарізав свою співмешканку. Як зазначає поліція, 7 серпня близько 14:00 до правоохоронців зателефонувала жителька села Водиця Рахівського району. Жінка заявила, що щойно її сусід вийшов із помешкання зі слідами крові. За її словами, імовірно він наніс ножові поранення своїй співмешканці.

До слова, жінку, яка у 2022 році вбила власницю помешкання в Солом’янському районі столиці та намагалася приховати злочин, суд визнав винною та призначив їй покарання у вигляді 12 років і 6 місяців позбавлення волі. 

Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата
