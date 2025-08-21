Смертельний конфлікт на Київщині: чоловік під час застілля зарізав брата

Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання

В селі Єрківці на Бориспільщині зловмисник завдав смертельного ножового удару 36-річному двоюрідному брату. Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками, під час розпиття алкогольних напоїв, завʼязався конфлікт, який швидко переріс у бійку. У розпалі сутички фігурант взяв ніж та завдав потерпілому удар в область грудної клітини.

Медики госпіталізували чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини, але від отриманої травми він помер.

Поліцейські затримали 44-річного нападника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

У суді фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

