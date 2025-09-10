Лінія фронту станом на 10 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши 44 ракети та скинувши 64 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1989 дронів-камікадзе та здійснили 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

10 вересня станом на 22:00 відбулося відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 112 окупантів, з яких 77 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, один автомобіль, 18 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА та склад боєприпасів. Пошкоджено артилерійську систему, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На цих напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 24 керовані авіаційні бомби, та здійснив 182 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 13 разів атакував в районі Вовчанська, Амбарного та Одрадного. Шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Противник здійснив чотири спроби наступу в районі Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 17 штурмових дій у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове. Ще вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку

Ворог 17 разів атакував у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку

З початку доби підрозділи росіян п’ять разів атакували у районі Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Сьогодні відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Наші захисники стримують натиск противника, одне боєзіткнення досі триває.

На Новопавлівському напрямку

Українські оборонці відбили 24 атаки загарбників в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

Нагадаємо, триває 1295-й день повномасштабної війни в Україні.