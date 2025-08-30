Головна Країна Події в Україні
Залізничники відновили пошкоджену обстрілом інфраструктуру на Київщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Залізничники відновили пошкоджену обстрілом інфраструктуру на Київщині
Зруйнований потяг під час атаки на Київ у ніч на 28 серпня
фото: Укрзалізниця

«Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином»

Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі залізничну інфраструктуру на Київщині. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці», повідомляє «Главком».

«Залізничники відновили пошкоджену сьогодні вночі ворожою атакою залізничну інфраструктуру на Київщині. Рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином. Працюємо над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запізнюються внаслідок обстрілу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли в «Укрзалізниці», внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин.

У ніч на 30 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Окупанти запустили по Україні

  • 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;
  • вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області, Краснодарського краю;
  • 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії).

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

Варто зазначити, що у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами. 

Також російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. 

