Росія обстріляла з артилерії центр Херсона: є поранені

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Росія обстріляла з артилерії центр Херсона: є поранені
Російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона
фото з відкритих джерел

Окупанти вдарили по медичному закладу міста

Сьогодні, 31 серпня російська окупаційна армія обстріляла центр Херсона. Через ворожий обстріл є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, близько 10:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона.

Під ударами опинився один з медзакладів міста. Внаслідок обстрілу поранення дістав 54-річний чоловік. Він отримав уламкове поранення живота.

До лікарні також доправили чоловіків, 36, 47 та 57 років. У них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Один з них дістав уламкові поранення голови та пошкодження плеча.

Також медичні працівники надали допомогу на місці ще двом чоловікам, 63 та 69 років. Від госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо, у вівторок, 26 серпня, російські війська атакували Херсон ударним дроном, влучивши у житловий будинок у Центральному районі міста. Внаслідок удару постраждали дві жінки.

Раніше повідомлялось, що російські терористи обстріляли центр Херсона. Через обстріл загинув чоловік.

Теги: Херсон обстріл

