Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі

Внаслідок масованого російського обстрілу у житловій дев'ятиповерхівці загинули три людини, серед них – немовля

У Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі, де в ніч на 7 вересня російський обстріл зруйнував частину житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Рятувальника нагадали, що внаслідок масованого російського обстрілу в житловій дев'ятиповерхівці загинули три людини, з них одна дитина. Ще 11 осіб отримали поранення.

Також надзвичайники врятували сімох мешканців. Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС. фото: ДСНС України/Facebook

Загалом, за словами рятувальників, на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки. Вранці 8 вересня рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка, який став третьох жертвою обстрілу.

До слова, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки, на щастя, ніхто з працівників Уряду не постраждав.

Під час російського обстрілу Києва у Святошинському районі загинула 32-річна Вікторія Гребенюк разом із двомісячним сином Романом. Будинок, у якому вони перебували, зазнав прямого влучання, і шансів вижити не було.