На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

Цієї ночі російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю очільника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тис. споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків.

«Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та понад 30 постраждалих. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.