Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
Через російський обстріл знеструмлено 60 тис. мешканців області
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки ніхто не постраждав

Цієї ночі російські війська атакували критичну інфраструктуру Вінниччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першу заступницю очільника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тис. споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків.

«Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та понад 30 постраждалих. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Читайте також:

Теги: Вінниччина електроенергія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доцент Моджтаба Абді-Джалебі та кандидат наук Сімінг Хуан із новими пристроями
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
22 серпня, 15:40
На місці влучань виникла пожежа
Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами
20 серпня, 00:45
Дехто буде оплачувати менше комунальних послуг
Деякі українці можуть отримати додаткові кошти для оплати електроенергії
18 серпня, 16:49
Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах
Ворог атакував Київщину дронами: є пошкодження у Бориспільському районі
18 серпня, 09:45
За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
15 серпня, 18:03
Внаслідок ворожого удару одна людина отримала поранення
Окупанти завдали удару по АЗС в Сумах: рятувальники показали наслідки
15 серпня, 08:51
В результаті атаки було пошкоджено 21 приватний будинок
Нічна атака на Київщину: поліція повідомила про стан постраждалих та показала фото наслідків
8 серпня, 09:53
Наслідки ударів по Дніпропетровщині 6 серпня
РФ атакувала Дніпропетровщину близько 70 разів за день. Є загиблі (фото)
6 серпня, 20:54
Дівчина отримала перелом ноги та пошкоджений зуб
Дівчина, яка вилетіла з дев'ятого поверху під час вибуху, розповіла, як врятувалася
31 липня, 16:40

Новини

На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
На Вінниччині ворог атакував критичну інфраструктуру
Через ворожу атаку по Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками
Через ворожу атаку по Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками
57-річний житель Жмеринського району підозрюється у ґвалтуванні онуки
57-річний житель Жмеринського району підозрюється у ґвалтуванні онуки
Чоловік з пістолетом зупиняв автомобілі під час хвилини мовчання у Вінниці: реакція поліції
Чоловік з пістолетом зупиняв автомобілі під час хвилини мовчання у Вінниці: реакція поліції
На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета
На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
3739
РФ масовано атакувала Київ: кількість загиблих та постраждалих зростає (оновлюється)
3062
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
2688
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
1983
У Києві знову оголошена повітряна тривога після масованої атаки

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua