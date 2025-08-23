Головна Країна Події в Україні
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині
ЗСУ повернули український прапор у звільнене село
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує активні спроби відбити населений пункт

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області. Як інформує «Главком», про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

Повідомляється, що станом на 23 серпня ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

ЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині фото 1

«Але наші воїни стоять непохитно, і у День державного прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом», – заявили в ОСУВ «Дніпро».

Раніше повідомлялося, що Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.

До слова, морський дрон ГУР у бухті Новоросійська знищив п’ятьох елітних російських водолазів.

Також у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

