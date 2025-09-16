Росіяни атакували Суми: зафіксовано влучання 

Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків

Цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про два влучання, що зафіксовано не у житловому секторі. Очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що один удар прийшовся по складській будівлі.

Внаслідок обстрілу відбулося загорання. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. За його словами, частина абонентів у Зарічному районі міста залишилась без електропостачання через інше влучання. Також знеструмлено один із водозаборів міста.

Усі відповідні служби задіяні для ліквідації наслідків та якнайшвидшого відновлення світла.

До слова, у ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Інформація про руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев'ять постраждали, серед постраждалих – чотирирічна дівчинка. На місцях влучань працюють бригади швидкої. Пораненим надається необхідна медична допомога.