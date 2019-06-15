Друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою з 1924 року



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Це вже друга ніч в столиці з температурним рекордом

Вночі 15 червня температура у Києві становила +22,2°

У суботу, 15 червня, у Києві температура повітря вночі сягнула +22,2°, що на 2,3° більше, ніж у найтеплішу ніч у 1924 році.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Зазначається, що це вже друга ніч в столиці з температурним рекордом - 14 червня температура повітря вночі в Києві не опустилася нижче 20,1°.

Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.

У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.