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    Друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою з 1924 року

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    Це&nbsp;вже друга ніч в&nbsp;столиці з&nbsp;температурним рекордом - Друга ніч поспіль у Києві стала найтеплішою з 1924 року
    Це вже друга ніч в столиці з температурним рекордом

    Вночі 15 червня температура у Києві становила +22,2°

    У суботу, 15 червня, у Києві температура повітря вночі сягнула +22,2°, що на 2,3° більше, ніж у найтеплішу ніч у 1924 році.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

    Зазначається, що це вже друга ніч в столиці з температурним рекордом - 14 червня температура повітря вночі в Києві не опустилася нижче 20,1°.

    Як повідомлялося, спекотне літо у Києві встановило перші температурні рекорди.

    У Києві до вівторка, 18 червня, утримаються метеорологічні умови, які сприяють нагромадженню та вмісту шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

    Нагадаємо, метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.

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