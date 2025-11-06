Головна Київ Новини
Зіткнення автобуса з електроопорою у Києві: дев'ять осіб травмувались

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою
60-річний водій керував транспортним засобом у тверезому стані

5 листопада, у Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП дев’ять осіб віком від 19 до 60 років отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліція Києва.

Постраждалі отримали тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкових травм, травм грудної клітини та забоїв й наразі перебувають в медичних закладах.

Правоохоронці перевірили 60-річного керманича транспортного засобу – він був тверезий.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій маршрутного автобусу марки МАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою поблизу автозаправної станції на проспекті Академіка Палладіна.

До слова, за перше півріччя 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок. 

