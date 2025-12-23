У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури

У прокуратурі повідомили, що йдеться про 22-річного жителя міста Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв

Чоловік перебував у слідчому ізоляторі сім місяців

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури готують апеляційну скаргу на судове рішення, яким обвинуваченому у вчиненні сексуального насильства щодо малолітніх та виготовленні дитячої порнографії, змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про 22-річного жителя міста Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв, щодо якого до суду скеровано обвинувальний акт.

За даними слідства, обвинувачений, користуючись довірою дітей та авторитетом педагога, у 2023 та 2025 роках неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

«Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що він виготовляв фото- та відео порнографію за участю учнів. У травні цього року вчителя було викрито», – додали у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4, 6 ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно, а також за ч. 3 ст. 301-1 КК України – виготовлення дитячої порнографії. Сім місяців чоловік перебував у слідчому ізоляторі.

Прокуратура вважає зміну запобіжного заходу необґрунтованою та такою, що не відповідає тяжкості інкримінованих злочинів і наявним ризикам, у зв’язку з чим рішення суду буде оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений.

Також поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік.