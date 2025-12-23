Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
У прокуратурі повідомили, що йдеться про 22-річного жителя міста Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв
фото: Київська обласна прокуратура

Чоловік перебував у слідчому ізоляторі сім місяців

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури готують апеляційну скаргу на судове рішення, яким обвинуваченому у вчиненні сексуального насильства щодо малолітніх та виготовленні дитячої порнографії, змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про 22-річного жителя міста Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв, щодо якого до суду скеровано обвинувальний акт.

За даними слідства, обвинувачений, користуючись довірою дітей та авторитетом педагога, у 2023 та 2025 роках неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років.

«Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що він виготовляв фото- та відео порнографію за участю учнів. У травні цього року вчителя було викрито», – додали у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4, 6 ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно, а також за ч. 3 ст. 301-1 КК України – виготовлення дитячої порнографії. Сім місяців чоловік перебував у слідчому ізоляторі.

Прокуратура вважає зміну запобіжного заходу необґрунтованою та такою, що не відповідає тяжкості інкримінованих злочинів і наявним ризикам, у зв’язку з чим рішення суду буде оскаржене в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура та ювенальні прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Києва винесли вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки. 38-річному уродженцю Кіровоградської області присудили 15 років ув’язнення. В Офісі генерального прокурора заявили, що цей вирок буде оскаржений.

Також поліція Дарницького району затримала 51-річного місцевого мешканця за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою. Напередодні на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік.

Теги: зґвалтування кримінал Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка
Росія масовано атакувала Київщину: постраждала 14-річна дівчинка
25 листопада, 03:29
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
30 листопада, 00:15
На місці події працюють усі служби
Атака на Вишгород: зросла кількість постраждалих
30 листопада, 09:31
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
У ніч проти 30 листопада РФ атакувала багатоповерхівку у Вишгороді
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
1 грудня, 11:33
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
3 грудня, 13:10
Дрон окупантів впав посеред лісу у Богуславській громаді
Сапери вилучили бойову частину дрона «Герань-2» у Богуславській громаді (фото)
11 грудня, 10:53
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
12 грудня, 14:59
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 20 грудня 2025 року
19 грудня, 21:35

Новини

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад чотири години
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Києві четверо постраждалих через атаку дрона: одна жінка у тяжкому стані (фото)
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
Нічна атака на Київщину: у Вишгородському районі загинула жінка, троє людей поранені
Нічна атака на Київщину: у Вишгородському районі загинула жінка, троє людей поранені
У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua