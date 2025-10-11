На Київщині чоловік наїхав на підлітка: 13-річна дівчина у лікарні

Поліцейські Київщини встановлюють обставини ДТП за участю дитини в Бучанському районі

Поліцейські встановлюють усі обставини події

У Бучанському районі поліцейські Київщини з'ясовують обставини ДТП за участю дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київщини.

Дорожньо-транспортна подія сталася 10 жовтня, о 17:49 у місті Ірпінь. Правоохоронці встановили, що 58-річний водій автомобіля Volkswagen Touareg, рухаючись по вулиці Університетській в напрямку Києва, скоїв наїзд на 13-річну дівчинку, яка раптово вийшла на проїжджу частину.

Внаслідок інциденту дитина отримала травми та була госпіталізована до лікарні. Поліцейські встановлюють усі обставини події і визначатимуть правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик.

До слова, у місті Обухів на Київщині сталася масштабна ДТП, винуватцем якої став 41-річний водій автомобіля Ford Transit у стані сильного алкогольного сп'яніння. Автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.