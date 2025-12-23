У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі

Одну поранену жінку госпіталізували медики

Зранку 23 грудня під час повітряної тривоги у Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого об'єкта. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

За попередньою інформацією мера, уламки впали поблизу житлового будинку, пошкоджено скління вікон на рівні п’ятого поверху.

Станом на 08:48 Віталій Кличко повідомив, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей. Медики вже прибули на місце події та надають потерпілим необхідну допомогу.

О 09:11 мер Києва уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

«Троє постраждалих у Святошинському районі. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці», – написав він.

У місцевих пабліках опублікували фото пораненої жінки, яка лежить біля станції метро «Святошин».

Поранена жінка лежить на землі біля станції метро «Святошин» фото з відкритих джерел

Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото роботи ППО.

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.