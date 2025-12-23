Головна Київ Новини
У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Святошинському районі уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі
Поранена жінка біля станції метро «Святошин»
Одну поранену жінку госпіталізували медики

Зранку 23 грудня під час повітряної тривоги у Святошинському районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого об'єкта. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, інформує «Главком».

За попередньою інформацією мера, уламки впали поблизу житлового будинку, пошкоджено скління вікон на рівні п’ятого поверху.

Станом на 08:48 Віталій Кличко повідомив, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей. Медики вже прибули на місце події та надають потерпілим необхідну допомогу.

О 09:11 мер Києва уточнив, що кількість постраждалих зросла до трьох осіб.

«Троє постраждалих у Святошинському районі. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці», – написав він.

У місцевих пабліках опублікували фото пораненої жінки, яка лежить біля станції метро «Святошин».

Поранена жінка лежить на землі біля станції метро «Святошин»
Поранена жінка лежить на землі біля станції метро «Святошин»
Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та не публікувати фото роботи ППО.

О 06:03 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1399-й день повномасштабної війни в Україні.

