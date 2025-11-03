У Києві головна бухгалтерка фірми підозрюється у купівлі квартири за кошти компанії

За даними правоохоронців унаслідок дій бухгалтерки компанії завдано збитків на суму понад 8,5 млн грн

Слідчі Шевченківського управління поліції викрили фінансові махінації головної бухгалтерки однієї зі столичних компаній. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Як з'ясувалося, головна бухгалтерка, маючи доступ до фінансових ресурсів компанії, упродовж року вносила неправдиві дані до бухгалтерських документів і здійснювала несанкціоновані перекази коштів на підконтрольні рахунки.

«Ми встановили, що незаконно отримані гроші жінка витратила на придбання квартири у столиці та інші особисті витрати. Унаслідок її дій компанії завдано збитків на суму понад 8,5 млн грн», – повідомив начальник слідчого відділення Шевченківського управління поліції Микола Габінет.

Бухгалтерці повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах;

ч. 2 ст. 200 – незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків;

ч. 1 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

За вчинене підозрюваній загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Раніше про підозру було повідомлено працівниці управління освіти Дніпровської райдержадміністрації та підприємцю, який постачав товари для навчальних закладів району. Їх підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Слідством установлено, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, вступила у змову з підрядником і прописала умови тендеру під його компанію. Використавши підроблені документи, підприємець став переможцем торгів і поставив фарбу для закладів освіти за завищеною на 360 тис. грн вартістю.

Також було повідомлено про підозру начальниці одного зі структурних підрозділів комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва». Слідство встановило, що посадовиця під час проведення закупівлі дорожньої солі не здійснила моніторинг цін для визначення її очікуваної вартості, внаслідок чого комунальне підприємство переплатило понад 2 млн грн. Цей факт підтверджено висновками експертиз. Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.