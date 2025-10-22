Частина Києва залишилася без гарячої води

Головна Київ Новини
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Проблеми з гарячим водопостачанням виникли у будинках у семи районах міста
фото: ДСНС Києва

Частина районів Києва тимчасово залишилася без гарячої води через нічні обстріли

Через нічні ворожі атаки на об’єкти критичної інфраструктури Києва стався збій у технологічному процесі роботи обладнання, що призвело до тимчасового припинення постачання гарячої води для частини столичних будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначає КМДА, проблеми з гарячим водопостачанням виникли у будинках у семи районах міста, зокрема Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському.

Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» разом із міськими службами вже працюють у посиленому режимі над відновленням пошкодженого обладнання та відновленням послуги.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня в Києві лунали потужні вибухи через російську масовану комбіновану атаку: ворог вдарив по столиці балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Унаслідок цього розгорілися пожежі у кількох районах міста, є постраждалі та загиблі.

Станом на 12:40

Кількість поранених внаслідок російської атаки зросла до 25 осіб. З них 5 дітей. Понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини.

Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків та 230 квартир, відкрито Штаб допомоги та надано алгоритм дій.

 

Теги: Київ обстріл КМДА водопостачання

