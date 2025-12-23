Жителі столиці провели ранок у метро через масований обстріл (фото)

Люди сплять на підлозі метро в очікування відбою тривоги

Через тривалу загрозу та втому люди облаштовували місця для сну просто на перонах та у вестибюлях

Чергова ніч та ранок через ворожий обстріл у вівторок, 23 грудня, для багатьох киян минули на станціях метрополітену. Повітряна тривога, яка тривала майже 4,5 години, змусила жителів столиці шукати безпеки в укриттях підземки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Через тривалу загрозу та втому люди були змушені облаштовувати місця для сну просто на перонах та у вестибюлях. Мешканці столиці досипали, розстеливши надувні матраци та каремати, принесені з дому. Для багатьох станції метро стали єдиним місцем, де можна було відчути відносну безпеку під звуки вибухів, що лунали зовні.

Нагадаємо, що відбій тривоги у столиці оголосили о 10:26. Тривога розпочалася о шостій ранку, але про ймовірний обстріл моніторингові канали повідомили ще пізно ввечері.

Внаслідок ворожої атаки у Святошинському районі зафіксували влучання уламків у житловий будинок, що призвело до поранення чотирьох осіб. Наразі метрополітен повертається до звичного режиму роботи, а містяни намагаються оговтатися після безсонної ночі.